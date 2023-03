Przygotuj swój jednoślad do wiosny

Przed pierwszą jazdą motocyklem lub skuterem należy obowiązkowo naładować akumulator, nasmarować łańcuch, oraz napełnić bak. Warto także sprawdzić poziom oleju oraz cieczy w układzie chłodzenia. Dobrze jest zrobić ogólny przegląd i sprawdź czy działają wszystkie światła: przednia i tylna lampa, światło stopu, kierunkowskazy oraz światła pozycyjne. Nie wolno oczywiście zapomnieć o skontrolowanie działania hamulców oraz poziom płynu hamulcowego!

Dodatkowym przydatnym wyposażeniem każdego motocykla będzie wideorejestrator, który w razie jakichkolwiek trudności na drodze nagra całe niebezpieczne zajście. Najlepszym rozwiązaniem będzie wybór modelu, który nagra zarówno to, co dzieje się z przodu, jak i z tyłu, np. Mio MiVue M760D z tylną kamerą. Urządzenie to nagrywa obraz w jakości Full HD, posiada super jasny obiektyw o przesłonie F1.6 oraz rzeczywisty kąt widzenia 130°. Dzięki wbudowanemu modułowi GPS możliwa jest precyzyjna lokalizacja czasu i miejsca zdarzenia. Dzięki autorskiej technologii Mio Night Vision Pro nagrane obrazy są jasne i wyraźne nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Wbudowane Wi-Fi pozwoli na szybkie wykonanie kopii zapasowej filmów na smartfonie oraz ich udostępnianie w mediach społecznościowych.

Po każdej zimie na drogach znajduje się mnóstwo zanieczyszczeń, w tym przede wszystkim soli (tak, nawet jeśli miniona zima była uboga w śnieg!). Sól drogowa niszczy lakier oraz elementy podwozia, dlatego po powrocie z pierwszej pozimowej trasy, motocykl należy starannie umyć.

Jeżeli natomiast jesteś rowerzystą, powinieneś w pierwszej kolejności umyć swój rower, dokładnie wyczyścić łańcuch i starannie go nasmarować. Smarowania wymaga także mechanizm przerzutek, hamulców oraz manetek. Niezbędne będzie także sprawdzenie ciśnienia w kołach oraz odpowiednie ich napompowanie. Warto w tym czasie oddać rower do profesjonalnego serwisu, ponieważ sam możesz nie wykryć wszystkich usterek i niedociągnięć.

Przydatnym dodatkiem, który sprawdzi się dla wszystkich jednośladów jest Mio MiVue M700, która może być zamontowana nie tylko na motocyklach i skuterach, ale również na rowerach i hulajnogach. Ta kamera nagrywa filmy w jakości Full HD 1080P z szybkością 60 kl./s. Nagrania są rejestrowane w jakości 2K/1440p o szerokim kącie widzenia 140°, co pozwala na zapisania każdego szczegółu podczas jazdy. Kamera posiada wodoodporność typu IP67 i metalową obudowę, dlatego jest odporna i wytrzymała na różne warunki atmosferyczne.

Model Mio MiVue M700 można doposażyć w tylną kamerę Mio MiVue M40. Dzięki wysokiej wartości przysłony (F1.6), sensorowi STARVIS klasy premium kamera ta bardzo jasno i wyraźnie uchwyci to, co dzieje się za motocyklem, skuterem czy motorowerem, czy rowerem elektrycznym.

Kiedy zaczniesz wyjeżdżać na pierwsze wiosenne wojaże, zachowaj szczególną ostrożność! Unikaj szybkiej jazdy i nie "wyskakuj" nagle zza kolumny samochodów – pamiętaj, że w przeciągu zimowych miesięcy wiele kierowców samochodów zdążyło się „odzwyczaić" od obecności motocyklistów i cyklistów na drogach. Daj więc kierowcom czas na bezpieczną reakcję. Ty również mogłeś delikatnie „wyjść z wprawy”, więc podejdź do pierwszych podróży na spokojnie.

Pamiętaj, że od tego, jak dokładnie i starannie przygotujesz swój pojazd do jazdy, zależy bezpieczeństwo twoje oraz innych uczestników ruchu drogowego. Nie spiesz się więc – masz przed sobą cały nowy sezon, by nacieszyć się jazdą!